بعد واقعة الاقتحام.. القصة الكاملة لأزمة النائب إلهامي عجينة ومستشفى شربين

أزمة اشتعلت بين نقابة أطباء الدقهلية والنائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، بعد زيارته الأخيرة لمستشفى شربين المركزي، حيث لاقت طريقته خلال الزيارة، استهجان وغضب من أعضاء النقابة الذين أعلنوا رفضهم إهانة أي طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

الأزمة بدأت بدخول النائب إلهامي عجينة، مستشفى شربين، ومعه شاب ينشر تحركاته في بث مباشر، على صفحته بـ "فيسبوك"، من بداية دخوله من باب المستشفى، وسؤاله عن مدير المستشفى، حيث أكد له أحد الأطباء أنه يوجد من ينوب عنه، وهو "وكيل المستشفى" وطلب المسؤول بالمستشفى إيقاف التصوير، ليرد النائب "ملكش دعوة بيه هو بيصورني أنا، تسمح تيجي ترافقني نزور الحالات اللي فوق، علشان نشوف البلاوي اللي في مستشفى شربين، واللي كانت مفخرة للدقهلية بقت بالحالة دي"، ثم توجه النائب لداخل المستشفى، وقال وهو يتجول بداخلها: "المرضى طلبوني وقالوا إن محدش بيبص على المرضى، وأن اللي له واسطة يدخل العناية المركزة".

وتوجه النائب إلى أحد الحالات بقسم الباطنة، واشتكى من عدم متابعة الحالة، فأكد له طبيب أنهم يتابعون باستمرار، وهذه هي التذكرة الطبية للمريض، وحاول النائب تصوير التذكرة الطبية فرفض الطبيب مؤكدا أنها خصوصية المريض: "هذا شغلنا، ودور حضرتك رقابي والمفروض يكون دخول المستشفى من خلال المدير".

وكتب عضو مجلس النواب، تعليقا على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته، وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر".

نقيب أطباء الدقهلية: سنتخذ كل الإجراءات القانونية

وتعليقًا على الواقعة، قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية: "تابعت زيارة النائب إلهامي عجينة لمستشفى شربين المركزي وتعامله مع الزملاء والهيئة الطبية بطريقة تتعارض مع المهنية وتقلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وبالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين".

وأضاف الشحات لـ"الوطن": "سنتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات، وتم التواصل مع أعضاء بمجلس النواب والاتفاق على تقديم مذكرة قانونية بواسطة الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية والتي سيتم ضمها لمذكرة يقوم بعملها الآن أيضا نواب المجلس بشربين، وترفع إلى رئيس مجلس النواب ولجنة القيم والصحة بالمجلس".

في مذكرة رسمية.. "أطباء الدقهلية" تطالب بإحالة عجينة إلى "القيم"

وتقدم الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء في محافظة الدقهلية، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بإحالة إلهامي عجينة، عضو المجلس عن دائرة بلقاس للجنة القيم، على خلفية ما بدر منه تجاه المستشفى.

"عجينة" يواصل هجومه على مستشفى شربين بفيديو جديد

وردًا على الانتقادات التي وجهت له، واصل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، هجومه الحاد على مستشفى شربين العام، وبث فيديو جديد نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو داخل غرفة الجبس بالمستشفى ينتقد وجود أثار للجبس بالغرفة.

ونشر النائب هذا الفيديو الجديد بعد حالة الاستهجان الشديدة التى أبدتها نقابة الأطباء "العامة والفرعية بالدقهلية" والتي وصفت النائب أنه "جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءً لمرضاهم".

فيما قال الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، إن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، تهجم على المستشفى بشكل غير لائق في زيارة مفاجئة له، وتطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء، وكان يفترض أن يعرف نفسه في البداية، ويتسأل عن احتياجاتنا، معقبًا: "نعمل بالمستشفى منذ 5 سنوات ولا نعرف هذا النائب"، موضحَا أن سلطة النائب رقابية، وكان يفترض أن يتواصل مع المسئولين في المستشفى لترتيب زيارة له.

وعلق النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ما فعله النائب إلهامي عجينة في مستشفى شربين، لا يصح، خصوصا وأن مجلس النواب من الصفوف الأولى الداعمة والمقدرة لما يقوم به الأطباء من أجل الشعب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكشف "حسب الله"، أن لجنة القيم لم تتخذ قرارا بخصوص النائب إلهامي عجينة، "اللجنة محال لها أكثر من موضوع ولم تبت في الواقعة، وهذا ليس حفظا للواقعة، ولجنة القيم يجب أن ترد إيجابا أو سلبا، ولكنها لم ترد حتى الآن".

عجينة: لم أقتحم المستشفى أو أتعدَ على أحد من الطواقم الطبية

من جانبه، قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، إنه لم يحدث أي اعتداء لفظي منه على أطباء مستشفى شربين ولا تعدٍ من الأطباء، موضحا: "كنت ألومه فقط على عدم تحويل المريض، وطلبت من الطبيب التوجه معي لرؤية الحالة، ورفض، وتوجهت مع الشخص الذي استغاث بي لرؤية والده الذي كان يقطن في الدور الرابع في المستشفى وبالتوجه لفتح الأسانسير وجدته مغلقا وليس عطلانا وعامل الأسانسير يفتحه لمن يرغب".

وأكد، أن الفيديو موجود ولا يوجد أي تعدٍ مني أو اقتحام وذهبت للمستشفى بالمصادفة عن طريق الهاتف الذي تلقيته بناء على استغاثة أحد المواطنين، "الدكاترة والتمريض والعاملين بالمستشفى وكل من يعمل بالدولة على دماغي، لكن مش كلنا ملائكة، فيه ناس بتشتغل وتتعب وفيه ناس مقصرين، فأنا لا أعمم ولا يمكنني القول إنهم وحشين هما اللي بيعالجونا وشايلين شيلة كبيرة وهي فيروس كورونا، وربنا يعينهم عليها، وجزمة كل أطباء مصر على دماغي".