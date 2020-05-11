ارتفاع إجمالي خروقات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن إلى 3188 خرقا

أعلن تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الماضية بلغت 137 خرقا.

وأوضح "التحالف العربي"، أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3188 خرقا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مدت وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس الموافق 23 أبريل الماضي، وذلك بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الماضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 196" ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقال العقيد المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".