بورسعيد تناقش ضمانات انتظام سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية

اجتمع دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بقيادات المديرية ومديري العموم بالمحافظة، لمناقشة ضمانات انتظام سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية رغم الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض "باهي" سبل تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزارء رقم (719 لسنة 2020)، والكتب الصادرة بشأن تنفيذ توجيهات دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص استلام المشروعات البحثية للطلاب موجها بالتيسير على أولياء الأمور فى ذلك الشأن.

وشدد "باهي"، خلال الاجتماع على الاستمرار بتطبيق كافة الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والإبقاء على 25% فقط من قوة المدارس الأساسية لاستلام المشروعات البحثية من الحالات المستحقة ومن تعذر في التسليم الإلكترونى ولتسيير الأعمال.

ووجه وكيل الوزارة باستمرار عملية تعقيم المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لحماية أبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس واستعدادا لإجراء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، مؤكدا على إجراءها فى موعدها حسب التعليمات الوزارية.

حضر الاجتماع علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، وزينب حجى مدير عام إدارة الموارد البشرية، ومحمود بدوى مدير إدارة التوجيه الفنى، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.