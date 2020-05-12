أول متطوعة في الجيش الأبيض بالغربية: وافقت فورا عشان بحب بلدي

تعاملت مع أول حالة اشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن رفض زملائها خوفا على أنفسهم، وحرصت على رعايتها لأكثر من 18 ساعة متواصلة، من 8 مساءً حتى 2 ظهرا، وتبين سلبية عينة التحاليل الخاصة بها، وخروجها من مستشفى اليوم الواحد للجراحات، في كفر الزيات بالغربية.

أسماء السباعي، ممرضة تعمل في مستشفى اليوم الواحد للجراحات في كفر الزيات، منذ 23 عاما، كانت أول متطوعة في الجيش الأبيض داخل مستشفى عزل كفر الزيات، والوقوف على جبهة القتال ومحاربة كورونا، "بمجرد تواصل إدارة المستشفى معايا، مفكرتش لحظة، ووافقت بدون تردد"، بحسب حديثها مع "الوطن".

وأشارت إلى أنها كانت أول ممرضة تستقبل أول حالة داخل مستشفى العزل، وأن ابنها الأكبر "وليد" أوصلها إلى المستشفى بسيارته "ابني الكبير وصلني، وقال لي ماما بنتشرف بيكي"، وأنها حرصت على التطوع بعملها، ورفضت الحصول على أي مقابل، وأن عملها من أجل دعم الدولة ومساندتها، "بحب بلدي وعملي لوجه الله، وكل اللي عوزاه أن ربنا يكرمني في أولادي"، مبينة أن لديها 2 من الأبناء "وليد 17 عاما، ومحمد 13 عاما".

وأوضحت "السباعي"، أنها وزميلاتها الممرضات كانوا حريصين على التعامل مع المرضى، على أنهم من أسرهم، "ناس متغربين عن أهليهم ومصابين بمرض يثير الرعب والهلع في قلوب العالم محتاجين اللي يخفف عنهم".

وعن أصعب المواقف، أوضحت وصول أسرة من أب وزوجة وطفل مصابين بفيروس كورونا، ولديهم طفلة عمرها سنة ونصف تركوها في مستشفى آخر، بسبب خضوعها لإجراء التحاليل، والتأكد من إصابتها من عدمه، وأسرة أخرى من 3 أطفال وأم "ما بين سنه ونصف و4 سنوات و12 عاما"، وبسبب الحالة الحرجة للأم، اضطرت إدارة المستشفى لعزل الأم في غرفة عن أطفالها خوفا عليهم، بسبب أن حالتها كانت حرجة، وجرى إقناعها بأن الممرضات، يعملون على رعاية أطفالها، وتوفير لهم كل احتياجاتهم والألعاب الترفيهية.

وقالت إنها وزملائها يعملون على توفير كل ما يطلبه المرضى وتجهيز الشاي، وغيرها من المشروبات الساخنة، والاحتفال بأعياد ميلادهم، وكل المناسبات الاجتماعية، وأن المرضى وجهوا لهم الشكر بقولهم "احنا في فندق 5 نجوم"، كان المرضى يشكرونهم على المجهود وتلبية كل احتياجتنا.

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجهة الشكر لكل زملائها والأطباء الحريصين على حرب كورونا "مينفعش نهرب في الوقت الحالي".