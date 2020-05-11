وفاة صيدلي بفيروس كورونا في الغربية

أعلن الدكتور هاني فوزي نقيب الصيادلة في الغربية، وفاة أول صيدلي في محافظة الغربية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت النقابة، في بيان صدر عنها، الصيدلي مدحت ريشة، صاحب صيدلية ريشة في الغربية، مشيرة إلى أنه توفي اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدمت نقابة الصيادلة في الغربية برئاسة الدكتور هاني فوزي، بخالص العزاء لأسرة الصيدلي، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته، مؤكدة تقديم التحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم بإخلاص وتفانٍ في الصيدليات العامة والخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية، في ظل الظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد.

كما تقدم الدكتور هاني بالغربية بالشكر إلى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لسرعة الاستجابة لطلب نقابة الصيادلة بالغربية لإنهاء مراسم دفن المتوفى، وتشكيل فريق من الطب الوقائي ومكافحة العدوى.