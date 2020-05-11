لدعم أهالي القرى.. "تضامن الغربية" توزع 1100 كرتونة مواد غذائية

أكدت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية بالغربية، اليوم، توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، و100 كيس لحوم لبعض القرى المتضررة، بسبب تفشي عدوي وباء كورونا المستجد، حفاظا على أرواحهم وتلبية احتياجاتهم.

كما أوضحت وكيل الوزارة، أنها وجهت العاملين بمؤسسة التكافل الاجتماعي، بإرسال 600 كرتونة مواد غذائية و100 كيس لحوم للقرى والوحدات المتضررة، من تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت إلى التنسيق مع جمعية الحكماء، على توزيع 100 كرتونة مواد غذائية، والتنسيق مع الجمعية الشرعية بتوزيع 100 كرتونة مواد غذائية، وكذلك التنسيق مع جامعة طنطا، بتوفير عدد 200 كرتونة.

وأضافت أنه سيتم توزيعهم كالآتي: "300 كرتونة مواد غذائية، 100 كيس لحوم لقرية القيصرية، وقرية محلة أبو علي، بعد العزل الجزئي، 400 مواد غذائية لإدارة أول، وإدارة ثان للوحدات التابعة لهم، 300 كرتونة لقرية سبطاس، وقرية ميت الحارون مركز زفتى".