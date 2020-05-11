مجهول يراقب دينا الشربيني في الحلقة 18 من مسلسل لعبة النسيان

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل لعبة النسيان، تطورات كبيرة، حيث بدأت رقية (دينا الشربيني) العمل في مؤسسة الشيال من جديد.

وخلال الحلقة، بدأت رقية في الشك حول طبيعة عمل نادر شقيق زوجها أمجد، علاوة على محاولته إخفاء العديد من المعلومات داخل الشركة عنها، كذلك محاصرته لها في كل مكان.

وانتهت الحلقة بمفاجأة، وهي ظهور الفنان باسل الزارو، الذي يجسد دور شخص غير معلوم الهوية يراقب رقية ويقوم بتصويرها، حيث أهداها صورة تجمعهما سويًا.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.