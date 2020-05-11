رقية تطلب من نادر العودة إلى عملها القديم في الحلقة 17 من لعبة النسيان

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل لعبة النسيان، بتلقي رقية (دينا الشربيني)، جلسة علاج جديدة مع طبيبتها بهيرة (إنجي المقدم)، حيث أتى خلال الجلسة، زوج بهيرة ليطالبها بسلفة مالية جديدة أمام رقية.

وتفاقمت المشاكل بين بهيرة وزوجها، حيث انتهت بالطلاق، وفي ختام الحلقة طلبت رقية من نادر (علي قاسم) شقيق زوجها، العودة إلى عملها القديم بمؤسسة الشيال.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.