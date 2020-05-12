حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بالبراءة الدائمة، يحمل داخل أعماقه طفل صغير يحب دائما الانطلاق، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ما يشتت تفكيرك ومن المهم أن تكون يقظا كي يحالفك الحظ.. لا تغامر وادرس جيدا قراراتك وخياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.