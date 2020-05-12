الدقهلية تحقق المركز الثاني في منح القروض.. والتنمية المحلية تشكرها

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى محافظات مصر، فى القروض التى تقدمها للخريجين والشباب، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال القروض التى يمنحها صندوق التنمية المحلية، بإشراف إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ في تصريحات للصحفيين، وصلنا خطاب شكر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قال فيه: "إنه بمناسبة انتهاء العام المالى 2018/2019، أتوجه بالشكر لكم على الجهد المبذول من إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، فى الاستفادة من القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية، ما جعل المحافظة تحتل المرتبة الثانية على مستوى المحافظات، ما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين أهالي ومواطنى المحافظة".

وأضاف مختار، انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لإتاحة فرص عمل للشباب والحد من البطالة، حتى رغم الظروف التى تمر بها البلاد مع جائحة كورونا، فان محافظة الدقهلية، تبذل جهودا مضاعفة من أجل توسيع قاعدة الإقراض خاصة من قروض الصندوق.

وأشار إلى أن القروض يتم منحها لجميع فئات المجتمع من سن 21 سنه وحتى 55 سنة، وللمرأة المعيلة حتى 60 سنة، ويتم تمويل كل أنواع المشروعات، وتشمل مشروعات تربية ماشية وحيوانات، ومشروعات زراعية، وتجارية، وخدمية، وصناعية، وذلك بقروض تتراوح من 5 آلاف جنيه، إلى 50 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها خلال عام 2018/2019، بقروض الصندوق للمواطنين بلغت 589 مشروعا، بإجمالي تمويل قدرة 5.489 مليون جنيه، وحققت من خلالها 948 فرصة عمل لأبناء المحافظة، تمكنت الدقهلية خلالها تحقيق المركز الثانى على مستوى محافظات مصر.

وثمن المحافظ، جهود وزارة التنمية المحلية فى تعاونها مع المحافظة، من خلال آلية صندوق التنمية المحلية، كأحد أهم آليات دعم تنمية القرية المصرية بنطاق الدقهلية، وباقى محافظات الجمهورية، بإتاحة تمويل قروض ميسرة للمواطنين والشباب والمرأة المعيلة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إدارة بناء وتنمية القرية، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية القروية.

ووجه محافظ الدقهلية، لمدير عام بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة، بضرورة مضاعفة الجهود من أجل توسيع دائرة استفادة المواطنين، من قروض الصندوق بنطاق المحافظة، لخلق فرص عمل حقيقية وبهدف الحد من البطالة وتوفير حياة كريمة لمواطنى الدقهلية.

وأوضحت المهندسة نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 وحده محلية قروية منتشرة بدائرة مراكز المحافظة، وتعد بمثابة فروع للصندوق بهذه الوحدات المحلية.