محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التعديلات الجديدة للمحاور المرورية

أكد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الإسراع فى تطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة، لتيسير حركة المواطنين، وسهولة عبور السيارات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المسائية خلال ساعات الحظر، لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التعديلات للمحاور المرورية الجديدة، وأعمال الرصف، وتوسعة الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتضمنت الجولة، تفقد محورطريق عطية أحمد عطية الذى يربط بين شارع شبين الكوم من ميدان مجمع المحاكم، وصولا إلى ميدان عمر بن الخطاب بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد، بنطاق حى ثالث، وبطول واحد كيلو مترا، الذى تم الانتهاء من رصفه وتوسعته، بعرض 24 مترا، فضلا عن صيانة الأرصفة والبلدورات، وتجهيز أماكن خاصة لانتظار السيارات.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط مجمع مواقف سيارات أجرة الأقاليم، ومقرإدارة المرور، ويأتي هذا فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة، لتيسير حركة المركبات والقضاء على الاختناقات المرورية.