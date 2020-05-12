الحلقة 18 من ونحب تاني ليه.. مراد يعرض الزواج على غالية

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تقوم بدور غالية، وشهدت توتر العلاقة بينها وبين مراد السويفي "كريم فهمي"، التي تعرضت للمضايقات من ميرنا، التي تشرف على الفيلم الذي تعمل به، بسبب غيرتها منها على زوجها السابق، ومخرج العمل عبدالله الروبي "شريف منير".

دخلت ميرنا، في صراع مع أختها هدير "كارولين عزمي"، والتي وقعت في غرامه هي الأخرى، وتقصد كيد شقيقتها "ميرنا" للابتعاد عنه.

أعد مراد لغالية مفاجأة، ولحق بها في مرسى علم، حيث تقوم بتصوير أحداث الفيلم، التي تعمل به كبطلة، ليخبرها بحبه لها وأنه لن يتركها.

أحضر مراد عشاء رومانسي، كمحاولة منه للاعتذار منها، شارحًا وجهة نظره في طلبه لها بترك عملها، نظرًا لتعاملها الدائم مع زوجها السابق وبطل العمل الذي يضايقها ويتعرض لها، ليقرر عقب عودتهم التقدم للارتباط بها بشكل رسمي.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.