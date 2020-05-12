ممتلكاتهم 750 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بأسيوط

تمكن فريق مباحث إدارة مكافحة المخدرات بأسيوط، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 7عناصر إجرامية "لـ4 منهم معلومات جنائية مسجلة"، تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم دائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث إدارة مكافحة المخدرات بأسيوط، أكدتها التحريات، مفادها بقيام تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية لـ"4 منهم معلومات جنائية مسجلة"، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم دائرة قسم شرطة أول أسيوط، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال حصيلة تجارتهم، بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (750 مليون جنيه) تقريبا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتجارتهم للمخدرات وغسيل الأموالتم، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.