نشأت الديهي: ناس كفروني عشان أقسمت بحياة "منسي"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإرهاب إرهاب، وليس الإرهابي فقط من يحمل السلاح، وإنما من يدعمه ويؤيده ويموله ويسانده إرهابيين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدفاع عن البلد والجيش واجب على الجميع، مشددًا على أنه لا أحد يستطيع "كسر عين البلد".

وأشار إلى أنه تعرض لهجوم شديد بسبب حديثه مع الفنان أحمد الرافعي، الذي يشارك بمسلسل "الاختيار": "ناس كفروني علشان قولت إني بحب الشهيد منسي، وبقسم بحياته لما أحب أحلف، وقالوا لي من أقسم بغير الله فقد أشرك، وأنت بذلك مُشرك".

وشدد، على أن هناك إرهابيين تكفيريين مدفوعين بغباء وحماقة وصل لمرحلة الكفر، وآخرين نحاربهم بالسلاح من قبل الجيش، ونحاربهم بالكلمة أيضًا.

وأردف: "هناك تعاطف مع الإخوان وآخرون متعاطفون مع الجيش والشرطة، وهناك حالة من الإزعاج والانزعاج سببه غياب الخطاب الديني الرصين المستنير المعتدل الحقيقي".