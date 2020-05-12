الريس عزيز "روبوت".. دلائل تثبت دور عمرو عبدالجليل في النهاية

كان ظهور الفنان عمرو عبدالجليل، بشخصية "عزيز" كـ"روبوت"، وليس إنسان عادي، ممُهد منذ عرض الحلقات السابقة، حيث انتهت الحلقة 18 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، بمحاولة قتل الريس عزيز "عمرو عبدالجليل" للسيد مؤنس، لكن الأخير يسبقه في محاولة لقتله، بعد أن يكتشف حقيقته كإنسان آلي.

في التقرير التالي، العلامات الدالة على ذلك:

-"الرئيس عزيز" ارتكب جريمة قتل في القاهرة منذ 70 عاما، وقرر أن يصنع "ربورت" لنفسه، حتى لا يموت وحمل نسخة الوعي الخاصة به كاملة، والدليل على ذلك، ظهر في الحلقة الـ10 عند الكشف عن عمر "عزيز"، الذى يبلغ أكثر من 100، ولكن ملامحه تخالف ذلك العمر.

-فى الحلقة الـ11، استطاع "عزيز" أن يتخلص من الكلابشات في يده، بعد أن كان يحاول يهرب من العصابة، وهذا ما فعل الروبوت "زين" في الحلقة ذاتها داخل السجن.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120، حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.