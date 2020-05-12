رئيس اتصالات البرلمان: القليوبية تسجل 20 إصابة بكورونا بينهم طفلين

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القليوبية سجلت 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم طفلين.

وأوضح النائب، في بيانه على صفحته بفيس بوك، أن الحالات لموظف بالمعاش 61 سنة، مقيم سندنهور مركز بنها، وعامل 26 سنة منية السباع ببنها، وموظف 36 سنة طحلة مركز بنها، وعامل 42 سنة مقيم بعزبة المربع ببنها، وحالتين لربة منزل 40 سنة، وسيدة 32 سنة الشدية قسم أول بنها.

وأضاف أنا هناك حالتين لربة منزل 40 سنة، مقيمة العمار الكبرى مركز طوخ، وعامل 36 سنة مقيم العمار الكبرى مركز طوخ، وموظف 27 مقيم قرية كفر منصور مركز كفرشكر.

وهناك 4 حالات لعامل 54 سنة، وربة منزل 32 سنة، وعامل 48 بالخصوص، وطفلة 9 سنوات، و3 حالات لربة منزل 38 سنة شارع موافي فراح بهتيم، وعامل شارع أبو العز القطاوي شبرا ثاني، وسيدة بشارع محمد العيسوي نازلة بهتيم.

وحالتين لربة منزل شارع صاحب الديوان بالخانكة، وعامل 42 سنة بالقلج، وحالتين لعامل 21 سنة كفر الدير مركز شبين القناطر، وطفل 6 سنوات.

وأكد النائب، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وعدم الاختلاط والبعد تماما عن التجمعات، حفاظا على الأرواح والأطفال والكبار.