26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية  

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها في محافظة القليوبية، ظهور 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بدوي في بيان عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الحالات هي ثلاث حالات لربة منزل 32 عاما، وشقيقتها 20 عاما، مخالطين، لوالدتهما الشدية أول بنها شارع حسن يوسف وسيدة 43 عاما، ومقيمة الحرس الوطني أول بنها، وحالتين لموظف 36 عاما، مقيم منشية العمار مركز طوخ، وحالة مخالطة لوالدها بقرية السفانية المحجوز في الحجر حاليا، وحالتين لموظف 29 عاما، من قريةً تصفا مركز كفر شكر، وممرضة 25 عاما، كفرشكر، وحالتين إدارية بأحد المستشفيات 42 عاما، ومقيمة منية السباع مركز بنها، وطالب 16 عاما، الرملة مركز بنها.

وتابع بدوي أن هناك ثلاث حالات لممرضة بحميات قليوب 34 عاما، ومقيمة حارة السعداوي قليوب، وسيدة 68 عاما ومقيمة طنان مركز قليوب، وإداري بشركة نقل عام القاهرة 50 عاما، طنان، وثلاث حالات ربة منزل 37 عاما، عزبة الورد مسطرد، ومحصل بهيئة النقل العام 43 عاما، مدينة السعادة أول شبرا، وموظف 49 عاما، أم بيومي أول شبرا، وحالتين طالبة 15 عاما، باسوس القناطر، وموظف بالمعاش 67 عاما، الخرقانية القناطر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك ثلاث حالات أخرى لعامل 40 عاما، وربة منزل 39 عاما، بالخصوص، وسيدة 52 عاما، شارع نور الإسلام الخصوص، وحالتين موظف بالمعاش 65 عاما، كفر حمزة الخانكة، وعامل 33 عاما، القلج، وحالتين طالب 16 عاما، وعامل 42 عاما، كفرالدير شبين، وحالتين لموظف 27 عاما، شارع إبراهيم بك شبرا غرب، وربة منزل 38 عاما، أرض نوبار شبرا غرب.

وأكد النائب في بيانه على اتباع كافة الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات، وعدم النزول من المنزل، كما أكد النائب على جميع المخالطين للحالات الإيجابية، والمعزولين منزليا اتباع تعليمات الوقائي حفاظا عليهم، ومن حولهم والالتزام بفترة العزل دون استهتار.