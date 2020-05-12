عمرو سعد: "الاختيار" أرهق كرارة.. والمسلسل يعكس صعوبة الدراما

أشاد النجم عمرو سعد بتجربة مسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم أمير كرارة، بعد مشاركته كضيف شرف في حلقتين منه، ونال عنهما إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سعد، لـ "الوطن"، إنه صور مشاهده على مدار يوم كامل في شهر رمضان، وشاهد حجم التعب لأسرة المسلسل بالكامل الذي كانوا صائمين حينها، مضيفاً أنه شاهد أمير كرارة في حالة إرهاق شديد حينها.

وتابع: لابد أن يدرك الجمهور أن صناعة الدراما ليست بالأمر السهل، لأنها تحتاج جدية وتعب كبير من كل العاملين فيها.

ويشارك في بطولة "الاختيار" أحمد العوضي، دينا فؤاد، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.