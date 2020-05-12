جهاز التعمير عن محور العمرانية: العمارات خرجت على الشارع 7 أمتار

علق اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على الصور التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن التصاق كوبري محور العمرانية بـ"بلكونات العمارات"، الملاصقة للمحور.

وقال نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه لا يوجد أي شخص سيُضار من المحور، إلا وسيتم تعويضه، مشيرًا إلى أنه تم نزع ملكية 20 ألف متر مربع، وتعويض أصحابها.

وأكد نصار، أن هناك لجنة مشكلة من أجل تعويض أصحاب هذه العقارات، ومرصود لها 250 مليون جنيه، كمبالغ للتعويضات.

وشدد نصار، على أن التعويضات ستكون لأصحاب الحقوق غير المخالفين، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك تعويضات للمخالفين، وأنه سيتم تعويض بعدهم اجتماعيًا، ومنحهم شقق إسكان اجتماعي، وأن غير المخالفين، سيحصلوا على مبالغ مالية مساوية لعقاراتهم، حسبما تقرر لجنة التعويض.

وتابع: "المنطقة اللي بنتكلم عليها من فيصل للهرم، الشارع عرضه 40 متر، واللي ظاهر عرضه بقا 33 متر"، مشيرًا إلى أن المحور لم يجد أي إعاقة في طريق تنفيذه.

وشدد نصار، على أنه سيقوم بإرسال لجنة التسعير لأي مواطن مضار، لتسعير وحدته السكنية، ومنحه التعويض المناسب.

وأشار إلى ضخامة المشروع: "محور 12 كيلو منها 7 كيلو كباري، منها 3 كم كباري دورين عرض الكوبري 30 متر، وفيه كباري دورين 15 متر، واحنا ماشيين جوة مدينة بيربط بين الدائري الشمالي والجنوبي، هتفيد كل الناس اللي ساكنة في المكان".

وأكد أن بعض أصحاب الشقق، رفض مغادرتها، وأن أكثر الشقق المضارة هي الموجودة تحت الكوبري.