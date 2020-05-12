رغم أزمة كورونا.. ارتفاع عدد الشركات الجديدة في الربع الأول من 2020

أظهر تقرير حكومي، ارتفاع عدد الشركات الجديدة المؤسسة خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 2020، بنسبة 3.4%، لتصل إجمالي عدد الشركات الجديدة المؤسسة، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، لنحو 6520 شركة، مقارنة بـ6304 شركة في نفس الفترة، من عام 2019.

ارتكز التقرير، الذي أطلعت "الوطن" على نسخة منه، على بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة.

وتستعرض "الوطن"، أبرز 8 معلومات من واقع التقرير بشأن الشركات الجديدة في الربع الأول من 2020، التي جاءت كالآتي:

1-تصدر قطاع الخدمات الشركات المؤسسة بإجمالي 3322 شركة.

2-بلغت نسبة الشركات الجديدة في القطاع الصناعي 1399 شركة في الثلاث أشهر.

3-تراجعت عدد الشركات الجديدة التي دخلت قطاع الصناعة في هذا الربع بواقع 13%.

4-زادت عدد الشركات المؤسسة العاملة في قطاع التشييد خلال الثلاث أشهر بإجمالي 1057 شركة.

5-تراجعت عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسجل 328 شركة، بحسب "التقرير".

6-تراجعت شركات القطاع الزراعي الجديدة أيضاً لتسجل 253 شركة.

7-زادت عدد الشركات الجديدة في القطاع السياحي، لتسجل 143 شركة.

8-8 شركات جديدة فقط تم تأسيسها في "قطاع التمويل".