هيئة الدواء تصدر قرارات جديدة بشأن شركات الأدوية

أصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية التابعة لهيئة الدواء المصرية، عده قرارات بشأن توفير الأدوية والإسراع في الإجراءات المطلوبة لإصدار الموافقات الاستيرادية للخامات الدوائية، حيث اعتمد رئيس هيئة الدواء المصرية إجراءات استثنائيه يجرى العمل بها لمدة شهرين منها إصدار الموافقات الاستيرادية للخامات الدوائية مرة واحدة بالكمية التي تحددها الشركه للشحن الكلي والجزئي، بحيث لا يتكرر إصدار الموافقات لنفس البند، وثانيا السماح بالعمل بشهادات الجودة الخاصة بمصانع إنتاج المواد الخام الفعالة API المنتهية الصلاحية لمدة 6 شهور.

وثالثا إعفاء للشركات من توثيق أي مستندات منها قبول شهادات الجودة لمصانع المواد الخام الفعالة GMP بدون توثيق وقبول العلاقات التعاقدية بين مصانع المواد الخام الأجنبي والمورد الأجنبي عبر البريد الإلكتروني، دون تقديم أصل الخطاب والالتزام بورود الايميل من المصنع قبل الإفراج عن الشحنة وليس كشرط لإصدار الموافقة الاستيرادية.

ويجرى تقديم أصول الشهادات المطلوبه مثل شهاده التحليل أو الشهادات الصحية بدون توثيق قبل الإفراج.