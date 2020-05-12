بالجنيه.. حوافز موظفي الحكومة المتميزين علميا أثناء الخدمة

تواصل "الوطن"، تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، حول أهم مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها، لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.

ونطرح اليوم، أهم الأسئلة وإجاباتها، عن كل ما يتعلق، بمستحقات وحوافز الموظفين الحكوميين الحاصلين على درجات علمية ومؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مثل درجات الماجستير والدكتوراه، وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:

س4: ما هو مقدار حافر التميز العلمي المستحق، لمن يحصل على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة؟

يكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو وفقًا للفئات المالية التالية إيهما أكبر.

-25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

-50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

-75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتهــــــا سنتان دراسيتان على الأقل.

-100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنه دراسية على الأقل.

-200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

س5 هل نص القانون على إثابة الموظف، الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًًا، أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات؟

نعم وذلك من خلال المكافأت التشجيعية.