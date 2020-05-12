علم الدين: المدن الجامعية تحشد كل إمكاناتها لاستقبال العائدين من الخارج

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه خلال الأسابيع الماضية، أعيد تأهيل المدن الجامعية بجامعة القاهرة، خاصة مدينة الطلاب بالجيزة، لكي تكون صالحة كمكان للعزل الاحتياطي، أو مكان مؤقت للمصريين العائدين من الخارج، وأي حالات تحتاج لعزل احتياطي أو مؤقت.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم تجهيز الغرف والحمامات وإعادة تأهيل الكثير من الأشياء، مؤكدا أنه كان هناك دور مهم ومتميز للقوات المسلحة، في إعادة التأهيل، وأنه خلال اليومين الماضيين، استقبلت جامعة القاهرة 7 أفواج من العائدين بالكويت، الذين وصل عددهم 1300.

وتابع: أن كل شخص وصل، كانت هناك غرفة عليها الاسم الخاص به ومجهزة، وتوافر كافتيريات ووجبات جافة تصل للغرفة، إضافة إلى وجود رعاية طبية على مدار الـ24 ساعة، وأطباء مقيمين والإجراءات الاحترازية تطبق منذ الدخول من خلال عملية تعقيم الحقائب، التي يحملونها وتزويدهم بالأقنعة والجوانتيات الضرورية ورعايتهم طوال فترة إقامتهم التي ستمتد لمدة أسبوعين.

واستكمل، أنه تم تركيب أجهزة تلفزيون وشاشات كبيرة مرتبطة بالأقمار الصناعية، لكي تكون وسيلتهم للحصول على المعلومات والترفيه أيضا، مشيرا إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، حريص على استقبال الأخوة العائدين بنفسه، ونستعد لوصول 4 أفواج جديدة مساء اليوم.

وأكد، أنه يوجد تنسيق كامل بين جامعة القاهرة ومجلس الوزراء ووزارة الصحة والتعليم العالي، وكل الجهات ذات العلاقة التي تقدم خدمات للمصريين، وأن جامعة القاهرة تقوم بهذا الدور، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الوطني، وتحشد كل إمكاناتها لاستقبال كل العائدين من الخارج.