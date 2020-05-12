مستشار ترامب: إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان قد يؤدي لوفيات وكارثة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ مسؤولا كبيرا بقطاع الصحة الأمريكي، سيدلي اليوم بإفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، يحذّر فيها من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان، ويقول إنّها قد تؤدي لمعاناة ووفيات "بلا داع".

ونقلت الصحيفة عن الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا تجاوزنا بنودا في الإرشادات لفتح أمريكا مجددا، فنحن نخاطر بحدوث موجات تفش متعددة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "لن يؤدي ذلك إلى معاناة ووفيات بلا داع فحسب، بل سيؤدي لانتكاسة في مساعينا لعودة الأمور لطبيعتها".

ونسبت الصحيفة إلى فاوتشي قوله في وقت متأخر أمس، إنّ خطر محاولة فتح الاقتصاد قبل الأوان هو الرسالة الأساسية التي يود أن يبلغها للجنة الصحة والتعليم والعمالة والمعاشات في مجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم.

ويعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات في نوفمبر سعيا لفترة ولاية ثانية، على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت، عكس توصيات من خبراء الصحة بتوخي الحذر لتجنب موجة جديدة من الإصابات.

وشجع ترامب الولايات على تخفيف القيود التي تهدف للحد من تفشي الجائحة.

وعلاقة فاوتشي (79 عاما) بترامب طيبة لكنها معقدة بعض الشيء. فمن حين لآخر أبدى ترامب سخطا من فاوتشي لكنه يأخذ بنصيحته في نهاية المطاف.

وفي الشهر الماضي أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب لا يعتزم إقالة فاوتشي، رغم أنّه أعاد نشر تغريدة لأحد أنصاره تطالب بإقالته.

وفي ذلك الحين قال متحدث باسم البيت الأبيض: "كان الدكتور فاوتشي ولا يزال مستشارا موثوقا به للرئيس ترامب".

وتجاوزت الولايات المتحدة حاجز 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم، ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع المقبلة.

والولايات المتحدة هي أكثر بلد متضرر من ناحية عدد الإصابات أيضا، إذ تجاوز عدد الإصابات بها المليون و385 ألف إصابة.