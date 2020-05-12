أشرف الفقي: 93 طفلا في أمريكا أصيبوا بمتلازمة كاواساكي مع كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، استشارى الأبحاث الإكلينكية بولاية ميرلاند الأمريكية، إن شهر أبريل الماضي أكثر الشهور من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن 93 طفلًا مصابين بكورونا ثبت إصابتهم بمتلازمة كاوساكي. إذ يعانون طفحا في الجلد وارتفاع درجة الحرارة والتهابا في الأوعية الدموية واحمرارا شديدا في العين.

وفسر الدكتور أشرف الفقي هذه الحالة، بأن الجهاز المناعى الخاص بهم كان عنيفا للغاية وهاجم أعضاء الجسم بدلًا من أن يهاجم الفيروس.

وتابع أن إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، تكاد تقترب من مليون ونصف حالة إصابة بكورونا، كما زادت بما يقدر بـ 80 ألف حالة وفاة.

وأوضح أن هيئة الدواء الأمريكية منحت الضوء الأخضر لأحد الأدوية التي أثبتت فاعلية ملموسة في علاج الحالات المتقدمة والحرجة.