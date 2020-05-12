يوميات كورونا.. أمريكا تعاني والإصابات في الخليج تتجاوز 100 ألف

تجاوزت عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4 ملايين شخص، وهو الوباء الذي زرع في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لنائبه مايك بنس، أظهرت نتائج سلبية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد ترامب أن بينس أجرى فحصين الأحد والاثنين، وكلاهما أظهرا نتيجة سلبية، مشيرا إلى أن نائبه في حالة جيدة.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، كإجراء وقائي وقف التواصل شخصيا مع بينس، مشيرا إلى أنه لا يعرف عن حالات إصابة أخرى بين موظفي البيت الأبيض.

وأوضح ترامب للصحفيين أنه لا يرتدي كمامة، لأنه لا يقترب من أي شخص، وقال إن الموظفين في إدارته يحافظون على مسافة معينة منه وبين بعضهم البعض.

بومبيو يبحث مع عدد من نظرائه في العالم أهمية المسؤولية في مكافحة كوروناوأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، أهمية "الشفافية والمسؤولية" في مكافحة الوباء.

نيويورك: فتح 3 مناطق في الولاية على خلفية تراجع تفشي الوباء

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أمس الاثنين، أن 3 مناطق من أصل 10 سيتم فتحها في 15 مايو الجاري في بادرة تكشف عن تحسن الوضع الوبائي، بعد إغلاقها بسبب تفشي كورونا المستجد.

وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "نبدأ فصلا جديدا اليوم بطرق عديدة. إنها مرحلة جديدة.. نحن من وجهة نظري، على الجانب الآخر من الجبل. والآن يمكننا أن نتحول بذكاء نحو إعادة الفتح".

وأضاف حاكم الولاية، أن الولاية قد تم تقسيمها إلى 10 مناطق، كل منها مصنفة عبر 7 مقاييس تتعلق بمعدل العدوى وقدرة المستشفيات الاستيعابية قياسا بعدد السكان.

وتوفى حتى الآن 26000 شخص في نيويورك وأصيب مئات الآلاف بالوباء.

فرنسا تسجل قفزة حادة في وفيات الوباء

وفي فرنسا، سجلت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاعا حادا لمعدل الوفيات اليومية جراء كورونا المستجد، حيث تم رصد 263 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع 70 وفاة في إحصائية أمس الأول الأحد.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 263 حالة وبلغت 26643، بينهم 16820 توفوا في المستشفيات و9823 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في وتيرة ارتفاع الوفيات بالوباء مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم الجمعة 243 حالة، والسبت 80، والأحد 70.

الرئيس الروسي يأمر بإنهاء العطلة السارية في روسيا بسبب كورونا

وفي روسيا، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بإنهاء "عطلة العمل" السارية في روسيا منذ أواخر مارس الماضي والهادفة إلى تسهيل فرض العزل، وهو ما يمهد لرفع القيود المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد على نحو تدريجي.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 115909 إصابات، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتي أمس الأول الأحد 221344 حالة، بينها 2009 وفيات و39801 شفاء.

المستشارة الألمانية تطالب مواطنيها بالحذر في ظل استمرار أزمة كورونا

وفي ألمانيا، ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الألمانيين مجددا باتخاذ الحذر في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وذلك عقب خروج مظاهرات ضد القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي العدوى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقالت ميركل إنها اطلعت على تقارير تفيد بأن الكثير من المواطنين ذهبوا للتسوق مطلع هذا الأسبوع بدون ارتداء كمامات، معتبرة ذلك جُرأة في التصرف، مضيفة أنه لا يزال يتعين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية السارية.

هولندا: انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا إلى أدنى مستوى خلال 8 أسابيع

وفي هولندا، انخفضت أعداد الإصابات والوفيات اليومية جراء كورونا المستجد، أمس الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في 8 أسابيع.

وقال معهد الصحة الصحة الهولندي، في إحصائه اليومي، إن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 16 حالة فقط، ليصبح ثاني يوم على التوالي تقل فيه الزيادة اليومية في عدد الوفيات عن 20 حالة، فيما سُجلت 161 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، وهي أقل زيادة منذ 14 مارس الماضي، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "داتش نيوز" الهولندية.

بريطانيا: لا عقاب للآباء الذين لن يسمحوا بعودة أبنائهم للدراسة في يونيو

وفي بريطانيا، أكدت الحكومة، أمس الاثنين، أنه لا عقاب لأولياء الأمور الذين لن يسمحو بعودة أبنائهم للدراسة في يونيو بسبب القلق على سلامتهم وسط جائحة كورونا المستجد.وجاء الإعلان من خلال التوجيه الذي يضم تفاصيل جديدة أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، كجزء من خارطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق التام بسبب الوباء، وفق ما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" اليومية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، أن بلاده ستكون قادرة على فتح المدارس الابتدائية في بداية يونيو القادم، مشيرا إلى أنه لا بد من إجراء تغيير كبير في الحياة اليومية يمكن أن يشمل "ضغطا على المكابح" للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما شدد جونسون على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للموظفين.

تراجع إصابات كورونا في إيطاليا

وفي إيطاليا، قالت الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، زادت 179 حالة اليوم الاثنين مقابل 165 حالة في اليوم السابق، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 744 من 802 أمس

وهذا أقل عدد للإصابات الجديدة يتم الإعلان عنه منذ الرابع من مارس الماضي.

وأضافت الوكالة، أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي وباء فيروس كورونا المستجد في 21 فبراير الماضي، بلغ 30739 وهو ثالث أعلى عدد للوفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ارتفاع إصابات كورونا في بولندا إلى 16326

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16326 والوفيات إلى 811.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البولندية - أن معدل الوفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس انخفض إلى 4.97% مقارنة بـ 5% في الإحصاء السابق.

وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15648.وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الاثنين، في نسختها الإنجليزية، إنه وفقا لبيانات جهاز رصد ومراقبة انتشار الفيروس التابع لمجلس الدفاع والأمن الأوكراني فقد توفي 17 شخصًا بمرض (كوفيد-19) الذي يُسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ بينما تعافى 228 في المُدة ذاتها.

وسجلت 66 من الإصابات الجديدة في مدينة كييف التي لم تُسَجل بها كذلك أي وفاة أو حالة تعاف خلال المُدة المذكورة.

انخفاض عدد ضحايا كورونا في بلجيكا

وفي بلجيكا، أكد المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة البلجيكية استمرار انخفاض أعداد الوفيات جراء وباء كورونا (كوفيد - 19) في البلاد.

وأشار المتحدث باسم المركز البروفيسور ايف فان لاتيم - في مؤتمر صحفي عقده، أمس الاثنين، وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إلى أن عدد الوفيات المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى 62 حالة، ما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 8707 حالة.

ارتفاع الوفيات بكورونا في تركيا إلى 3841 شخص

وفي تركيا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم وفاة 55 شخص بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 3841 شخص وإصابة 1114 شخص لترتفع الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 139771 شخص.

صحة الاحتلال: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 16492

وصل عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسرائيل أمس الاثنين، إلى 16492، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 254 إثر تسجيل 5 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إلى وجود 48 إصابة وصفت حالتهم بالمتوسطة و73 خطيرة، إضافة إلى 64 خاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما تماثل 11548 مصابا للشفاء.

وتفاوتت نتائج مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الدول المغاربية الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، أمس الاثنين، لكن أبرزها كان في نجاح تونس بعدم تسجيل أي إصابة بالوباء المسبب لمرض "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ونجحت تونس وللمرة الأولى منذ مارس الماضي في عدم تسجيل أي إصابة بكورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة التونسية.

وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان، أنها قامت بإجراء "282 تحليلا مخبريا وقد تم تسجيل 10 حالات كلها مصابة سابقا لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبهذه النتائج المبشرة، يستقر عدد المصابين بكورونا المستجد عند 1032 شخصا، توفي منهم 45 شخصا، بينما تعافى 700 آخرون.

أما في الجزائر، فقد ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 2841 حالة، لكنها سجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5891 إصابة. وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507 وفيات.

المغرب: 218 إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، استمرار تفشي فيروس (كورونا المستجد)، وذلك قبل تسعة أيام من تاريخ نهاية الحجر الصحي المرتقب في 20 مايو المقبل.

وسجل المغرب أكبر عدد من الاصابات خلال شهر مايو، بلغت 218 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281.

وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة "رويترز" استنادا إلى الأرقام الرسمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج العربية الست، تجاوز مئة ألف حالة و557 وفاة، أمس الاثنين.

وارتبطت حالات الإصابة بكورونا في المنطقة في البداية بالسفر، لكن على الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة لمكافحة المرض، شهدت دول الخليج العربية انتشارا للفيروس بين العمالة الوافدة منخفضة الدخل التي تعيش في أحياء مكتظة مما دفع السلطات لتكثيف عمليات إجراء الفحوص.

وأعلنت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقطنها نحو 30 مليون نسمة، الحصيلة الأكبر إذ سجلت 41014 إصابة و255 وفاة.

وسجلت المملكة 1966 إصابة وتسع وفيات جديدة، أمس الاثنين وتخطى عدد الإصابات الجديدة اليومي في المملكة حاجز الألف للمرة الأولى في 18 أبريل نيسان.

وقالت السلطات الصحية في أبريل الماضي إن الفيروس قد يصيب في النهاية ما بين 10 آلاف و200 ألف شخص في السعودية.

وفي الدول الأخرى في المنطقة، تخطت قطر في 5 مايو عدد الإصابات المسجلة في الإمارات (18198 حالة حتى يوم أمس) لتأتي بذلك في المركز الثاني (23623 حالة) لأعلى عدد إصابات بين دول الخليج العربية الست، تليهما الكويت (9286) والبحرين (5157) وسلطنة عمان (3157).

الإمارات تؤكد لـ"الأمم المتحدة" التزامها بالتخفيف من آثار فيروس كورونا

وأكدت دولة الإمارات التزامها بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد مع حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين والزوار على أرضها، لاسيما أولئك الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للفيروس.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في رسالة للأمانة العامة للأمم المتحدة أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، أمس الاثنين - "إن دولة الإمارات تدرك تماما أن وباء كوفيد-19 يمثل أكثر من أزمة صحية عابرة وأن الدولة تدرك جيداً أن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يشكلها الوباء لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك والتضامن الإنساني والتعاون العالمي".

وأوضح آل نهيان، "أن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق التوجيهات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس كوفيد-19 وتعلن كذلك عن تضامنها مع المنظمات الدولية من أجل المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لمكافحة الوباء".

وأعلنت السلطات اليمنية، تسجيل 5 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن اليوم، عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 35 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت اللجنة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض في المدينة، بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

الأردن: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 562 حالة

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أمس الاثنين، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحالات توزعت، على 8 حالات لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري، 3 منهم أردنيون، وجرى إحضارهم لمستشفى الأمير حمزة، وطالبين اثنين في منطقة البحر الميت وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج.

لليوم الخامس على التوالي.. صفر إصابات بكورونا في ليبيا

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس الاثنين، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، مع تماثل 4 مصابين للشفاء.

وأضاف المركز أنه استلم اليوم نتائج اختبار للكشف عن الفيروس تعود لـ83 شخصا، تأكد خلوها من الفيروس.

وحسب المركز، بلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى اليوم 64 حالة، بينها 33 حالة نشطة، و3 وفيات، و28 حالة شفاء.

العراق يسجل 51 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 2548 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 129701".

وفي سوريا، وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة السورية للطيران قادمة من الكويت تقل نحو 257 شخصاً وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج.ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"

وفي السودان، أعلنت السلطات السودانية، تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات لترتفع الحصيلة الى 1526 إصابات و 74 وفاة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

الخارجية الفلسطينية: تسجيل 74 وفاة و1381 إصابة بكورونا في صفوف الجالية حول العالم

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغ 1381 إصابة، والوفيات 74، فيما تعافى 608.

وقال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية، بأنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة، 7 منها في ولاية نيوجيرسي إحداها في حالة الخطر، والإصابة الأخرى في ولاية متشيغن، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وتابع: "تم تسجيل 19 إصابة في البرازيل، تعافى منها 13 حالة، وحالة وفاة واحدة سابقة".

وفي النرويج، أفادت بعثة فلسطين، بأن العدد الكلي للإصابات الفلسطينية بلغ 21 تعافى منها 13، فيما بقيت 8 إصابات قيد العلاج.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الإصابات النشطة في الداخل، توزعت في محافظات القدس (121 حالة)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها، ورام الله والبيرة (13 حالة )، والخليل (33 حالة )، ونابلس (2)، وطولكرم (حالة واحدة)، والمحافظات الجنوبية (6 حالات).

كوريا الجنوبية في منعطف حرج لاحتواء كورونا وسط ارتفاع حالات العدوى المرتبطة بالنوادي والملاهي

وفي كوريا الجنوبية، تواجه البلاد اختبارا جديدا لقدرتها على احتواء الفيروس التاجي في مرة أخرى بعد السيطرة بنجاح على الإصابات الجديدة لأسابيع، حيث تستعد البلاد لارتفاع حاد في حالات الفيروسات الجديدة المرتبطة بالنوادي والحانات في سول.

وقالت وكالة أنباء (يونهاب) أن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت عن 35 حالة إصابة أخرى بفيروس نقص المناعة التاجية الجديد، أمس الاثنين، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 9 أبريل الماضي، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10909.

باكستان: ارتفاع عدد إصابات الوباء في البلاد إلى 31 ألفاً و699 شخصاً

وفي باكستان، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 31 ألفاً و699 شخصاً بعد ظهور حالات جديدة.

وأوضحت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس في باكستان بلغ حتى الآن 691 شخصاً، مشيرة إلى أن إقليمي السند والبنجاب يشهدان العدد الأكبر من حالات الإصابة داخل باكستان.

فتح المساجد لإحياء ليلة القدر في عموم إيران باستثناء خوزستان

بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران، عن افتتاح المساجد خلال أيام الثلاثاء والخميس والسبت، لإحياء ليلة القدر في أنحاء إيران، باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد.

واشترطت وزارة الصحة الإيرانية اتباع القيود الصحية، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واستخدام السجادات والمصاحف الخاصة.

ودعت الوزارة، إلى إقامة الصلاة لمدة لا تتجاوز الساعتين وفي ساحات المساجد غير المسقفة، والسماح باستخدام ربع طاقة المصليات المغلقة.

كولومبيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إصلاحية إلى 856

وفي قارة أمريكا الجنوبية، أعلنت السلطات الكولومبية أمس الاثنين، ارتفاع إجمالي النزلاء المصابين بمرض كوفيد-19 في إصلاحية فيلافيسينسيو إلى 856 في وقت تتزايد في الدعوات إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس التاجي المستجد في المنشآت الإصلاحية.

وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية، أن المصابين من ضمنهم حراس أمن وأفراد من الطاقم الطبي بالمنشآة وطهاة وسجناء.