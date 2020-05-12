"خلية عمل".. عزل قها يشيد بالفريق الطبي الرابع لعلاج مرضى كورونا

وجهت مستشفى قها المركزي لعزل مرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" رسالة تحية وتقدير لفريق العمل الرابع الذي تسلم المهمة لاستقبال وعلاج المرضي بالمستشفى مطلع الأسبوع الجاري، جاء فيها: "هم الأبطال قنديل يضوي، على الدنيا لتنعم بالصحة ".

وأضافت المستشفي في رسالتها على مواقع التواصل الاجتماعي "بهؤلاء الأبطال جئنا، وبهؤلاء تنتصر بلادي، وسنمضي واثقين ولن نبالي، وسيكتب التاريخ صفحات الوفاء في قها، عزمنا بعزم الرجالِ يطيب الجرح بمسك الفؤاد"

وواصلت المستشفى:" فريق يسلم فريق، وتبقى مستشفى قها للحجر الصحي منارة الأمل، نظام حازم بالود والحب، وخلية عمل، وقيادة حكيمة، ودعم مستمر، وآمال جديدة وعزم ، وفيها حاجه حلوة".

كانت المستشفي قد أعلنت عن تعافي 157 حالة من المرض، وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، منوهة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء .

وأضافت "حتاتة" أن المستشفى لاتعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ويحصل المصابين على أدوية مضادة للفيروس، وجميعها متوفرة .