"زراعة القليوبية" تنفي وجود أزمة أسمدة: وزعنا 10 ألاف طن للموسم الصيفي

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم توريد 115 ألف طن لشون محافظات القليوبية التي تبلغ 9 شون "صوامع وشون وهناجر"، مشيرا إلى أنه تم حصاد 43 ألف فدان قمح من إجمالي 51632 فدانا مزروعة بالمحصول علي مستوى المحافظة .

وقال المحافظ عبدالحميد الهجان، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح، وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.

من جهته، نفى وكيل وزراة الزراعة، وجود أي أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي هذا العام، مؤكدا أن ما يثار كل عام في هذا التوقيت من سمسارة الأسمدة الغرض منه هو رفع أسعارها، مشيرا إلى أن رصيد الأسمدة للموسم الصيفي بلغ 10220 طن تم توزيعها في مخازن الجمعيات الزراعية استعدادا لتوزيعهم علي المزارعين