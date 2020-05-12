المترو للركاب: ممنوع تشغيل التكييف تنفيذا لتعليمات الصحة

بثّت الإذاعة الداخلية للقطار المكيف لمترو الانفاق المتجه لمحطة حلوان، قبل قليل، تحذيرا للركاب بأنّ القطار يعمل فقط بنظام التهوية، ولا يجوز على الإطلاق تشغيل التكييف، على حد تعبيره، تنفيذا لتعليمات الطب الوقائي ووزارة الصحة في ظل الظروف التي تمر بها البلد "في إشارة لأزمة انتشار فيروس كورونا".

ورصدت "الوطن" اضطرار الركاب لفتح الشبابيك الخاصة بالقطار، استجابة للتعليمات التي تم بثها، كما شهد "المترو" حرص عدد قليل من الركاب على ارتداء الكمامة واستخدم الكحول، حرصا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

كما شهد القطار انتشار عدد من الباعة الجائلين لبيع الكمامات القماشية، بدعوى أنّه يمكن غسلها وتعقيمها أكثر من مرة، عكس الكمامات العادية، ما حذّر منه بعض الركاب خاصة أنّ الكمامات غير آمنة.

وسجّلت وزارة الصحة والسكان، أمس، 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذكرت أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله بكورونا حتى اليوم، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تعافت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا ترجع إلى التوسع في التحاليل، والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين.