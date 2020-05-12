الصحفيين تطرح الدفعة الثانية من المطهرات اليوم

بدأت نقابة الصحفيين توزيع المواد المطهرة اليوم، على أعضائها بأسعار خاصة، والتي حصلت عليها لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، برئاسة أيمن عبدالمجيد من مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية، إنّ جرى إتاحة عبوات إيثيلين 70% سعة لتر من مصانع وزارة الإنتاج الحربي للصحفيين وأسرهم والمؤسسات الصحفية، بسعر 100 جنيه، من مقر النقابة بالطابق الأرضي، بداية من العاشرة صباح اليوم وحتى الثالثة ظهرًا، وحتى بدء إجازة عيد الفطر.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان عنه، أنّه جرى توفير عبوة 4 لترات هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح، بسعر 25 جنيهًا.

وبشأن الكمامات، قال إنّه متوافر n95 دون طبّة، سعر 15 جنيهًا، وجار التنسيق لتوفير دفعة ثانية من N95 بطبّة، وكذلك القطن متعددة الاستخدام، الفلات العادية التي تحوي العلبة 50 كمامة، وذلك من جهات رسمية لضمان الجودة والتعقيم، والسعر الأقل، وسيجرى إعلان التفاصيل فور الاستلام وفق آلية العمل المتبعة.