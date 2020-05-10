رفع 900 طن مخلفات من شوارع البياضية جنوب الأقصر

أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم، أنه تمت مواصلة أعمال النظافة ورفع أطنان المخلفات والقمامة الصلبة من الشوارع، بجانب استمرار أعمال تطهير الشوارع بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تستمر مدينة البياضية فى أعمال تطهير القرى والمدينة بصفة مستمرة.

وقال "صحصاح" إن مجلس المدينة قام بدفع سيارات التطهير إلى منطقة رواج وشارع الذهبي، وقرية الحبيل منطقة نجع الحواكم، مع استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، حيث وصل إجمالي ما تم رفعه من مخلفات بدءاً من أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن ما يقارب من 900 طن من المخلفات، وتتم بصفة مستمرة تطهير المباني الحكومية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالأقصر وشباب المدينة المتطوعين.

وناشد وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، المواطنين بالمدينة والقرى والنجوع المختلفة، بضرورة الالتزام والحفاظ على الإرشادات الصحية، وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة فى تقليل خطر الإصابة.