السكة الحديد: إجراءات صارمة لمواجهة السوق السوداء للتذاكر

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة اتخذت إجراءاتها الصارمة للتصدي ومواجهة السوق السوداء، تزامنا مع حجز تذاكر قطارات عيد الفطر، التي يتم حجزها قبل السفر بنحو 24 ساعة.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أنّه سيكون هناك رقابة على شبابيك وأكشاك بيع التذاكر بالمحطات، إضافة إلى وجود إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج محطات السكة الحديد لتوفير الحماية الأمنية للركاب كافة، وتسيير حركة الركاب من صالة المحطات إلى أرصفة المحطات.

وأضاف أنّ الهيئة جهّزت القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى من حيث صيانتها، لمنع حدوث أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أنّ الهيئة لم تعطِ الحق لأي شركة ببيع وحجز تذاكر القطارات.

وتابع أنّ أي شركة تعلن عن حجز تذاكر القطارات أو بيعها هي شركات وهمية، موضحا أنّ الهيئة ستوفر التذاكر الخاصة بخطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، حتى يتسنى لجموع الركاب الحصول على التذاكر.

وأكد أنّ جميع الرحلات ستقوم طبقا لساعات الحظر المطبقة، مضيفا أنّ الهيئة راعت مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وهي الحجز المقدم على جميع القطارات.

ولفت إلى تجهيز نحو 40 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة، وحال حدوث زحام أو تكدسات داخل عربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.