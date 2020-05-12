مجدي لاشين: بعض مشاهد الخمور ضرورة درامية.. ولا نعيش بمجتمع معقم

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال أول أسبوعين من شهر رمضان على 25 مسلسلًا، يتعلق بعضها بالتدخين أو الخمور، وهي أمور تقتضيها أحيانًا الضرورة الدرامية دون إسراف.

وأشار "لاشين" في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن هذه الضرورة الدرامية التي تتعلق ببعض مشاهد التدخين وشرب الخمور في بعض الأحيان تأتي "لأننا لا نعيش فى مجتمع معقم، والحياة لاتخلو من الإنحرافات التى لابد أن تعبر عنها الدراما، ولكن الاختلاف هو شكل هذا التعبير الدرامي"، بحسب تعبيره.

ورصد التقرير الإحصائى للجنة رصد الشاشات فى رمضان 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، بواقع 219 ملاحظة فى الأسبوع الأول، و147 ملاحظة فى الأسبوع الثاني، تشمل 4 مخالفات.

وأشار التقرير، الذى حصلت عليه "الوطن"، إلى الانخفاض الكبير فى حجم المشاهد التى اشتملت على ألفاظ متدنية وإيحاءات وتدخين فى الأسبوع الثاني مقارنة بالأسبوع الأول، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة فى الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 28 فى الأسبوع الثاني.

ووفقًا لما ورد بالتقرير من رصد للأعمال المعروضة فى الأسبوع الثاني لشهر رمضان، تبين وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلًا، وشملت الملاحظات ألفاظًا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر، ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، تليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، وجاءت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

وأوضح التقرير أن المسلسلات خلت فى الأسبوع الثاني من أية مشاهد تخالف معايير تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف.