الأعلى للإعلام يرصد 30 ملاحظة على "رجالة البيت"

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 30 ملاحظة على مسلسل "رجالة البيت" خلال عرضه بالأسبوع الثاني في شهر رمضان، بينها 26 لفظا سوقيا، ومشهدي تدخين، ومشهد تضمن إيحاءات جنسية، وآخر توظيف الدين بشكل سلبي.

وحسب مؤشرات الرصد الإحصائي، جرى رصد بعض مشاهد الألفاظ السوقية، وجاء فيها "انت راجل أهبل، انت عبيط يا ابني، هتعمل كاكو على كتفك، زي النطع"، فضلا عن رصد مشهد لشرب الشيشة.

وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس، أصدرت أمس تقريرها الثاني بشأن الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، ومخالفات كود الطفل 5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

كما خلت المسلسلات في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف"، بحسب ما جاء في التقرير.