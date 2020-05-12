"التموين": عزل المخالطين لموظف الدمغة والموازين المصاب بكورونا 14 يوما

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار العمل في المقر الرئيسي لمصلحة الدمغة والموازين بمدينة العبور، بعد إغلاق مقر المصلحة أمس بمنطقة الجمالية بالقاهرة، إثر إصابة مدير قسم التحاليل بفيروس كورونا.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إن المقر الرئيسي للمصلحة يعمل بكامل طاقته في مدينة العبور دون تأثر، موضحًا أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان بعد ظهور الإصابة بمقر الجمالية، حيث تم على الفور عزل كافة المخالطين للحالة منزليًا لمدة 14 يومًا، إضافة إلى إجراء عملية تطهير وتعقيم شاملة لمقر المصلحة سواء المغلق في الجمالية، أو إجراء تطهير مماثل لمقر المصلحة بالعبور بشكل يومي.

يذكر أن مصلحة الدمغة والموازين، أعلنت أمس اكتشاف إصابة مدير قسم التحاليل بفيروس كورونا.