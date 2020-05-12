إسبانيا تقرر وضع كل القادمين من الخارج في حجر صحي لمدة أسبوعين

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم، وضع كل القادمين من الخارج اعتبارًا من 15 مايو الجاري في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وذكرت الحكومة الإسبانية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أنه يتعين على كل الوافدين إلى البلاد البقاء في حجر صحي، وعدم الخروج إلا لمحلات البقالة أو للذهاب إلى المراكز الطبية، وفي حالة الضرورة الملحة.

وأشارت إلى أنه تقرر تطبيق الحجر الصحي على كل الوافدين لإسبانيا من 15 إلى 24 مايو، وهو موعد انتهاء حالة الطواريء.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أعلنت، أمس الاثنين، انخفاض حصيلة الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في إسبانيا لتصل إلى 123 حالة، فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 373 حالة، في أقل نسب زيادة يومية يتم تسجيلها منذ ذروة تفشي المرض التي شهدتها البلاد في أوائل أبريل الماضي.