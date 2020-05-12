"الصحة العالمية": الفرق الطبية تنتحر نتيجة ضغوط عمل مواجهة كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك تقارير أثبتت إقبال بعض الفرق الطبية على الانتحار نتيجة ضغوط العمل في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار المنظري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في القاهرة، إلى إصابة أكثر من 20 ألف عضو فريق طبي في 52 دولة، حيث أصيب 4 ملايين شخص بفيروس كورونا وتوفي 300 ألف شخص على مستوي العالم.

50 مليون عضو فريق طبي يشارك في الحماية من كورونا سواء بعلاج المرضي أو فرق الترصد

وأكد أن الفرق الطبية موجودة في الخطوط الأمامية للدفاع عن المرضي مشيرا إلى وجود 50 مليون عضو فريق طبي يشارك في الحماية من فيروس كورونا سواء علاج للمرضي أو فرق الترصد للإصابات.

وأشار إلي أن الفرق الطبية من الموارد النادرة لمواجهة أي كوارث وأوبئة، موضحا أن الدول التي تعاني أزمات ونزاعات وحروب تعاني نقصا في الفرق الطبية.

الفرق الطبية تعمل في منشآت لا تطبق معايير الوقاية.. ويتعرضون للوصم والتميز

ولفت إلى أن الفرق الطبية تعمل في منشآت طبية لا تطبق معايير الوقاية، مما يجعل الفرق الطبية أكثر عرضة للإصابة من المرضي كما يتعرضون للوصم والتميز ويخشون نقل العدوى إلى أسرهم، مؤكدا وفاة أحد أفراد حملات تطعيم شلل الأطفال في الصومال نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وفاة أحد أفراد حملات تطعيم شلل الأطفال في الصومال نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وضاف أن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في دول إقليم شرق المتوسط توقفت تزامنا مع وجود فيروس كورونا في 52 بلدا وإصابة 20 ألف عضو فريق طبي.

كان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.