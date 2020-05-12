انخفاض أرباح "أرامكو السعودية" 25% في الربع الأول من 2020

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، اليوم، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 ستؤثر على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.

وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم أن صافي أرباحها بلغ 62.5 مليار ريال (16.66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقالما نشره موقع "فرانس 24".

وتوقعت الشركة أن يؤثّر تراجع الطلب العالمي على الخام على ما تبقى من العام 2020.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول إن "العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19)"، معتبرا أنه "یجب علينا أن نتكیف مع هذه التطورات شدیدة التعقید والمتغیرة بوتیرة سريعة".

وأعرب عن ثقته بعودة الطلب على الطاقة بينما تتعافى الاقتصادات حول العالم، قائلا إن أرامكو ستسخّر "مرونتها الكبیرة لإجراء مزيد من التحسینات على هیكل إنفاقها".

وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية "تداول" في ديسمبر الماضي، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

والعام الماضي أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها بنسبة 20.6% لتصل إلى 88.2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الأسعار مجددا في أبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 ملايين برميل بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12.3 ملايين برميل وهو غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8.5 في مايو بفعل اتفاق خفض الإنتاج. وتخطط المملكة لخفض الإنتاج مجددا في يونيو ليصل إلى 7.5 ملايين برميل يوميا.