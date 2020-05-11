5 عربات أمريكية تدخل إلى حقول النفط بالجبسة جنوب الحسكة السورية

دخلت 5 عربات أمريكية أمس الأحد، عبر الحدود العراقية إلى حقول النفط بالجبسة الواقعة بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن عناصر من الجيش الأمريكي نظمت بجولة على حقول النفط والغاز في محطات "الكبيبة" و"غونا" و"حويزية "، فور وصولهم إلى المنطقة، حيث جرى تصوير الآبار النفطية ومحيطها من خلال طائرة مسيرة، لتعود المدرعات إلى العراق فور الانتهاء من مهمتها.

هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة "القسرك" قرب بلدة "تل بيدر"

وهبطت طائرة شحن أمريكية كبيرة في قاعدة القسرك (غير الشرعية)، قرب بلدة تل بيدر شمال مدينة الحسكة، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة الماضية، وبقيت لأكثر من 3 ساعات متواصلة في القاعدة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت القوات الأمريكية خفضت قبل نحو عام، وجودها في سوريا، واقتصر القوات حول آبار النفط بعد انسحابها من قاعدتي الجلبية وعين عيسى شمالي الرقة وقاعدة قصر يلدا ببلدة تل تمر.

وتوجد القوات الأمريكية في عدد من القواعد في محافظة الحسكة، وفي ريف دير الزور في حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو.

وفي نهاية العام الماضي، استقرت بعض المدرعات الأمريكية في مدينة القحطانية في الحسكة، وأقامت نقطة عسكرية هناك، بينما اتجهت مدرعات أخرى إلى منطقة هيمو غرب القامشلي وأقامت قاعدة جديدة وزودتها بكاميرات مراقبة وأسلاك شائكة.