السكة الحديد والمترو يواصلان تعقيم القطارات والمحطات بسبب كورونا

وجه الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق بتشديد الإجراءات الاحترازية، من خلال تعقيم وتطهير وتنظيف القطارات والمحطات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الوزير بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك، من منظفات ومطهرات، مع تدريب العمالة للقيام بذلك للحفاظ على سلامة الجمهور والعمال.

وواصلت كل هيئة السكة الحديد وشركة المترو تنفيذ الحملة الموسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة للوقاية من الفيروس، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه، وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة لفيروس كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات مستمرة، مشيراً إلى أن عمال النظافة يقومون بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن جميع قطارات السكة الحديد العاملة على كافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى يتم تعقيمها قبل انطلاق الرحلات بنحو 5 ساعات، لتوفير الحماية الأمنة للركاب.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الثلاثاء، ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتًا إلى أن جميع الرحلات تقوم في مواعيدها، إضافة إلى توزيع فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورًا.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة طبيعية ولا يوجد أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرًا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين تتم كل ساعتين تقريبًا.

وأضاف أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين العاملين والركاب.

وأوضح لـ"الوطن"، أن عمال النظافة يقومون بتنفيذ خطط تعقيم معينة مثل تعقيم القطارات والمحطات، وكذلك ماكينات الصراف الآلي بسبب ملامسة الركاب بشكل دائم لها، وأيضًا تعقيم أرصفة المحطات.

وأشار إلى أنه لا يمكن السماح لأي قطار بالعمل إلا بعد التأكد من تعقيمه وتطهيره للوقاية من كورونا.