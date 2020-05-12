يديعوت أحرونوت: مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بـ"حجر" في الضفة الغربية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم، أن جنديا تابعا للجيش الإسرائيلي لقى حتفه اليوم بعد إصابته بجروح نتيجة إلقاء حجر على رأسه.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن الرقيب عميت بن يجال (21 عاما) من لواء جولاني ورفاقه كانوا يقومون بعملية اعتقال 4 من الفلسطينيين في قرية يعبد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأضافت أنه في الوقت الذي كانت تغادر فيه القوات القرية، ألقى مجهول حجر كبير من أحد أسطح القرية وسقط على رأس الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الجيش سيلاحق المتهمين المسؤولين عن مقتل الرقيب وتقديمهم للمحاكمة.