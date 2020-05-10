ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 16477

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ صباح اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 252 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة 19 إصابة جديدة بكورونا المستجد، لتصل حصيلة المصابين الإجمالية إلى 16477 شخصا حتى مساء اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المصابين في الوقت الحالي بلغ 4795 شخصا، بينهم 74 بحالة خطرة و65 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين 11430 شخصا.

وكانت إسرائيل قد بدأت رفع القيود المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد، حيث أعيد فتح الأسواق والمحلات التجارية يوم الخميس الماضي، ورياض الأطفال اليوم، لكن وزارة الصحة حذرت من موجة ثانية من انتشار الوباء هذا الصيف.