نائب يطالب الحكومة بدعم الصناعة بمحفزات جديدة لمواجهة كورونا

تقدم أحمد أبوخليل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمذكرة إلى مجلس الوزراء، يطالب فيها بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع الصناعة، بعد تأثر حركة التجارة وتوقف حركة الاستيراد والتصدير، خاصة فيما يتعلق بخامات الإنتاج.

وعن شكل الدعم الحكومي المطلوب لتنشيط قطاع الصناعة، قال أبوخليل لـ"الوطن"، إنّ الدولة منذ الأزمة وهي تحاول تنشيط القطاعات المختلفة لاستمرار عجلة الإنتاج، ومع استمرار أزمة كورونا يتطلب الأمر خطط تحفيزية كالإعفاءات الضريبية لفترة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع، وتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال خفض أسعار الطاقة.

وأضاف أنّ هذه المحفزات ليست لصالح الصنّاع أو المستثمرين، بقدر ما هي الحفاظ على الصناعة المصرية في ظل هذه الأزمة العالمية، والتي سيكون لها انكاسًا إيجابيًا على العمالة في المصانع ووفرة السلع في الأسواق.

وطالب أبو خليل بحصر المشكلات التي تواجه كل قطاع على حدة نتيجة أزمة كورونا، ووضع لكل قطاع الحلول الملائمة له والتحفيزات التي يحتاجها، والتي تختلف من قطاع إلى آخر.