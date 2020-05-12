الصحة العالمية: الحظر الكامل تقرره الدول بناء على تقييم مخاطر كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ المنظمة طرحت مجموعة من التوصيات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بينها التباعد الاجتماعي، وغلق المدارس والمساجد وغيرها، لتقليل انتشار الفيروس.

وأضاف المنظري، خلال كلمته بمؤتمر الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط: "طالبنا بتقييم المخاطر والإجراءات، وتفاوتت بين الدول لتطبيق الإجراءات بناء على دراستها للمرض داخلها، ومدى قدرة الأطقم الطبية والأنظمة الصحية على مواجهة المرض".

وتابع: "بعض الدول قررت فرض الحظر الشامل، ونجحت في فترة زمنية في السيطرة على المرض، بينما وجدت بعض الدول أنّ الحظر الكامل لم يكن مفيدا".

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو كونفرانس، بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.