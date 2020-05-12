صور.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم شوارع مدن وقرى كفر الشيخ لمواجهة كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، فى اطار خطتها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، و ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس والحد من إنتشاره.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار اعمال التطهير والتعقيم بالمنفذ الرئيسي بالمدينة، حيث تم تعقيم جميع السيارات الواردة، وكذا البضاعة المحملة من جميع الاتجاهات، كما قام المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالإشراف علي حملات التعقيم اليومية بالمدينة، حيث تم تطهير الشوارع والحدائق والمنشآت العامة، فضلًا عن رش بؤر تجمع الناموس والحشرات علي مدار اليوم.

وتابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار أعمال الرش والتطهير للشوارع، والمنشآت الخدمية، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والمدارس بقلين المحطة، وقري شباس عمير، والحرية، والبكاتوش والتوابع، كما تم تطهير مصرف الصرف بداية من قرية المنشلين وحتي قرية البكاتوش، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والطب البيطري، والزراعة.

من جانبه أكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والخاصة، وكذا الشوارع الرئيسية والفرعية والمدارس بقرية منية جناج التابعة لقرية محلة دياي، وذلك بالمشاركة المجتمعية.

وأوضحت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أنها تتابع بشكل لحظى أعمال الرش والتطهير لمنطقة التفتيش بالمدينة، وكذا رش المياه بالشوارع ليلًا بعد تنفيذ قرار الحظر، كما تم متابعة اعمال تطهير قرية الخوالد البلد التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة عباس، حيث تم تعقيم العديد من المصالح الحكومية ومنها " نقطة الشرطة، الوحدة المحلية، المستشفى، السنترال، المطافى، مخازن الوحدة المحلية، الوحدة البيطرية، منفذ البنك الزراعى المصرى، لوحة توزيع الكهرباء، التضامن الاجتماعى، منفذ التأمينات الاجتماعية، منفذ البريد المصرى، شارع المدارس، أماكن رفع المخلفات "، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.