طلب إحاطة بشأن عدم توافر الكمامات بالأسواق

تقدم سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم توافر الكمامات في الأسواق، قائلا إنّه في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات، والحديث عن احتمالية تخفيف إجراءات الحظر مع بداية شهر يونيو، على أن يلتزم المواطنين بالقواعد الاحترازية لحماية أنفسهم، فما زال هناك نقص في الكمامات بالأسواق.

وقال الجوهري في طلبه: "إذا قررنا أن نحمّل المواطنين مسؤولية التعايش مع كورونا، فعلينا توفير سبل الحماية على الأقل والتأكد من توافر الأدوات الاحترازية التي تحافظ على صحة المواطنين، في الأماكن الحكومية والخاصة، وفي المواصلات وغيرها من الأماكن التي ستشهد زحاما".

وتابع: "يجب أن تكشف الحكومة عن استعداداتها في هذا الصدد، وما إذا كانت وزارة التموين ستلجأ لتوفير هذه المستلزمات كما حدث بالنسبة للكحول مثلا، والكشف عن الدور الرقابي للحكومة في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات دون تهاون".