متوسط وفوق متوسط.. مقارنة بين وحدات دار وسكن مصر وجنة المعروضة حاليا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التسيجل الإلكتروني لحجز 1061 وحدة سكنية بالطابقين (الأرضي - الأخير) بمشروع "دار مصر"، في 5 مدن جديدة هي "15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة"، كما فتحت باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

كما فتحت باب الحجز لعدد 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وتستعرض "الوطن" أهم الفروق بين وحدات دار مصر وجنة المعروضة حاليًا على النحو التالي:

مساحات الوحدات

تتراوح مساحات الوحدات بمشروعي دار مصر وجنة بين 100 و115 و130 و140 و150 مترًا، فيما تتراوح مساحات الوحدات بمشروع سكن مصر بين 106 مترات و155 مترًا.

أسعار المتر والوحدات السكنية

سعر المتر في مشروع دار مصر يبدأ من 5030 جنيهًا ويصل إلى 5900 جنيه، فيما يبدأ سعر المتر بمشروع جنة من 8150 جنيهًا ويصل إلى 11925 جنيهًا، ويبدأ في مشروع سكن مصر من 3400 جنيه.

وللاطلاع على سعر الوحدات السكنية بمشروع دار مصر من هنـــــا، ومشروع جنة من هنــــــا، ومشروع سكن مصر من هنــــــــا.

مواصفات المشروعات المطروحة

يتكون مشروعي دار مصر وسكن مصر من مبانٍ أرضية و5 أدوار متكررة، لكن مشروع "دار مصر" كمبوند، به أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع بسور شجري.

مشروع "دار مصر" يوجد به مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن، لكن "سكن مصر" لا يوجد به تلك الخدمات بل محلات تجارية قريبة فقط.

أما مشروع "جنّة"، فيتضمن مساحات كبيرة من اللاند سكيب بجودة أعلى، ويعتمد المشروع على تنفيذ عمارات سكنية ذات مظهر حضاري متميز وجذاب، ويجري استخدام أحجار المايكا الديكورية بالواجهات والتشطيب الكامل للوحدات السكنية، وتوفير المصاعد وتوصيل الغاز الطبيعي والتليفونات والكهرباء والمياه لكل العمارات.

مشروع جنة كإسكان فاخر يستهدف الطبقة فوق المتوسطة، بينما مشروع "دار مصر" و"سكن مصر" يستهدف الفئة المتوسطة باعتبارهما إسكان متوسط.

نظام السداد

يجرى سداد 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، إضافة إلى 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

كما يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه للمشروعين، لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، ويسدد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات دون فوائد أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة، أو وفقا لقرض التمويل العقاري التابع لمبادرة البنك المركزي على 20 سنة، وفي حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.

طريقة الحجز في المشروعين

التخصيص بمشروعي دار مصر وجنة يتم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني على الموقع بعد سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، ويمكنك الاطلاع على شروط وخطوات حجز المشروعين من هنـــــــــا وهنـــــــــا وهنـــــــا.