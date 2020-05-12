قائمة شرف الاختيار.. ماذا يدفع نجوم الصف الأول للظهور كـ ضيوف؟

منذ الدقائق الأولى استطاع مسلسل الاختيار أن يخطف أنظار المتابعين، في سابقة من نوعها، فينجذب المشاهدون لأعمال دراما ملحمية عسكرية، خاصة في موسم رمضان، ليطلعهم من خلال الأحداث على سيرة أبطال عاشوا على أرض هذا الوطن وماتوا من أجل الدفاع عن أرضه.

مفاجأة مسلسل الاختيار لم تنتهِ منذ بدايته، حيث تعددت نجوم الشرف الذين مروا عليه منذ الحلقة الولى وحتى الـ19 من عمر المسلسل، والذين تنوعوا بين نجوم الأكشن والكوميديا، وآخرهم الفنان دياب.

دياب

أحداث الحلقة الـ18، شهدت ظهور مميز للفنان محمد دياب، الذي سبق له التعاون مع "ميمي" وكرارة" في "كلبش"، مجسّدًا شخصية "الشيخ سالم" قائد اتحاد شباب قبائل سيناء، ليقدم واجب العزاء لـ منسي في وفاة والده.

عمرو سعد

في نهاية الحلقة الـ16، شارك الفنان عمرو سعد في العمل، مجسّدًا شخصية الضابط المشارك لـ منسي في عملية ضبط القناص التكفيري "أبو صهيب" الذي يستهدف أبطال القوات المسلحة عن بعد، وتنفذ المهمة بنجاح ضمن أحداث الحلقة التالية.

محمد إمام

خلال أحداث الحلقة الخامسة، ظهر الفنان محمد إمام مجسدًا شخصية النقيب فتحي، الذي استشهد خلال التصدي لهجوم إرهابي على الكمين الذي يقوده، حين احتضن تكفيري يرتدي حزامًا ناسفًا في مشهد درامي مؤثر.

إياد نصار

خلال الحلقة الثانية والثالثة، ظهر الفنان إياد نصار، مجسّدًا شخصية قائد بسلاح المظلات مكلف بالمشاركة مع منسي، لمداهمة مزرعة بشمال سيناء بهدف الأخذ بثأر ضحايا "مذبحة رفح".

آسر ياسين

تفاجأ المشاهدون في نهاية الحلقة الثانية، بظهور الفنان آسر ياسين مجسّدًا شخصية "علي" أحد ضباط الصاعقة، الذي استشهد خلال المشاركة في إحدى المداهمات على البؤر الإرهابية في سيناء في مشهد مؤثر.

ماجد المصري

بدور قائد قوات الصاعقة، ظهر الفنان ماجد المصري كضيف شرف خلال الحلقة الثانية، ليستمر بعدها ظهوره في حلقات أخرى على مسافات متباعدة، يكلف منسي من خلالها بمهام قتالية نوعية.

كريم محمود عبدالعزيز

وفي الحلقة نفسها، ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز، مجسّدًا شخصية أحد عساكر بكمين رفح، الذي تمّ تفجيره في نهاية الحلقة، ليستشهد أصدقاءه في هجوم إرهابي معروف إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الأولى" عام 2012، في أثناء تناول الإفطار في رمضان، في مشهد أبكى الكثيرون.

محمد رجب

الفنان محمد رجب كان أول ضيوف الشرف في العمل، حيث جسّد شخصية أحد الضباط المشاركين في استرجاع الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر، فيما ظهر في مشهد آخر كأحد أصدقاء منسي من ضباط الصاعقة، داخل إحدى الوحدات متحدثين عن "عشماوي".

وفي هذا الصدد، قالت ماجدة خيرالله الناقدة الفنية، إنَّ ظهور الفنانين كضيوف شرف خلال أحداث "الاختيار" ينمّ عن ذكاء كبير بلعب أدوار مؤثرة، وإيثار للعمل على أنفسهم بقبولهم أدوار صغيرة، وينبع عن حب عارم للوطن، وبمثابة ضريبة نجاح لفنانين الصف الأول.

وأضافت "ماجدة" لـ"الوطن"، أنَّ النجوم الذين شاركوا بالعمل، رأوا أن مشاركتهم مهمة، بدليل ردود أفعالهم عقب ظهورهم، خاصة على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، الذين ظهروا فيها متباهين بهيئتهم في الملابس العسكرية، وأجمعوا على كلمة أنه شرف كبير لهم أن يكونوا جزء من هذا المسلسل.

وأشارت الناقدة الفنية، إلى أنَّ الاختيار يتحدث عن بطل وطني وهو الشهيد أحمد منسي، والجمهور لا ينسى الأعمال الوطنية، وهو ما يمكن أن يكون دافع للنجوم ليلحقوا بالعمل لو حتى بمشهد، لأن تلك المسلسلات تعيش مع الزمن ولا تندثر.