الطيران المدني تنعى الدكتور محمد عادل مزروع

نعت إدارة العلاقات العامة بمستشفى مصر للطيران والشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الدكتور محمد عادل مزروع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية الأسبق، أثر إصابته بأزمة قلبية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بساحة مستشفى مصر للطيران، وتشيّع الجنازة والدفن بمقابر العائلة بالمنوفية.

يذكر أنّ الدكتور محمد عادل مزروع تولى رئاسة مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، خلال فترة رئاسة شريف فتحي مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وحصلت مصر للطيران في عهده على جائزة أفضل مستشفى لعام 2016، في مجال التسويق لبرامج السياحة العلاجية.