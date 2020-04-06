مستشفى مصر للطيران تعلن تطهير وتعقيم جميع العيادات 3 مرات يوميا

أعلنت إدارة العلاقات العامة، بمستشفى مصر للطيران، أنه بالإشارة إلى الوضع الراهن وفي إطار سلسلة من السياسات التي تتخذها مستشفى مصر للطيران، يتم تطهير وتعقيم كامل المستشفى من غرف المرضى والرعايات والعمليات والأماكن الإدارية والمداخل والمخارج بصفة دورية ثلاث مرات يوميا، تحت إشراف قسم مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية لضمان حماية المرضى والفريق الطبي.

وأضافت الإدارة خلال بيان صحفي، أنه منذ بداية ظهور المرض تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة اللواء الدكتور أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفى، وهي منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الوضع أولا بأول.

وتابع البيان: تم توفير كميات كبيرة من مستلزمات الحماية الشخصية من ماسك وجاون وجوانتي ومطهرات اليد، لاستخدامها لحماية الفريق الطبي والمرضى، بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج.

وأكد البيان، أن المستشفى تتبع كامل تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لترصد الحالات المشتبه بها وتحويلها إلى مستشفيات الحميات، حيث إن المستشفى لا تستقبل أي حالات مؤكدة حتى الآن.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه في إطار رفع حالة الاستعداد لمواجهة المرض حال انتشاره، تم وضع خطة متكاملة للتعامل، من حيث تحديد أماكن محددة للعزل مع تحديد وتدريب أطقم طبية من مختلف التخصصات، وكذلك تجهيز الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للتعامل مع الحالات المرضية، حيث إن حماية المرضى والفريق الطبى هدف أول.